Каменск-Уральский, Свердловская область, 3 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Свердловской области житель посёлка Мартюш устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщают местные СМИ.

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По данным Е1.ru, инцидент произошел на улице Весенней. Гражданин был недоволен строительством по соседству. и требовал его прекратить. Для этого выстрелил в воздух из ружья.

В пресс-службе областного главка МВД журналистам сообщили, что пострадавших в этом происшествии нет. Проводится проверка.