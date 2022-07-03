Москва, , 18:25 — REGNUM Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил под сомнение объяснение президентом США Джо Байденом природы инфляции в настоящее время. Об этом 3 июля Джефф Безос написал в своём Twitter в ответ на призыв американского лидера к предпринимателям немедленно снизить стоимость топлива на АЗС.

Джефф Безос U.S. Department of Defense

«Мое послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности», — заявил Байден.

Безос в ответ обвинил Байдена в непонимании экономики.

«Инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», — отметил бизнесмен.

Президент США уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал «путинским подорожанием».