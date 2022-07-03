Донецк, , 18:23 — REGNUM Червоногвардейский район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в Штаб территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела города Макеевка со стороны ВСУ пострадал мирный житель.