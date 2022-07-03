Луганск, 3 июля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушен жилой дом. Об этом 3 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г. Стаханов из РСЗО M142 HIMARS, — говорится в сообщении. — В результате обстрела разрушен жилой дом и 11 домов повреждено».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и десять беспилотников.