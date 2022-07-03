Манчестер, Великобритания, 3 июля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. 27-летний атакующий полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва сообщил своему агент Жорже Мендешу и главному тренера «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле о намерении покинуть английский клуб и перейти в каталонскую «Барселону». Об этом 3 июля сообщило издание Diario Sport.

«Манчестер Сити»

По информации источника, «горожане» могут расстаться с португальцем за 100 миллионов евро, однако «сине-гранатовые» готовы заплатить лишь 60 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Бернарду Силву в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва принял участие в 49-ти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.