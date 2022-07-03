3 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что на данный момент потребность в урегулировании ситуации на Украине уменьшилась и западные страны делают ставку на продолжение конфликта, но в РФ уверены, что рано или поздно здравый смысл восторжествует и тогда переговоры возобновятся.

Мирослава Романенко, , 20:45 — REGNUM На данный момент потребность в урегулировании ситуации на Украине уменьшилась и западные страны делают ставку на продолжение конфликта, но в РФ уверены, что рано или поздно здравый смысл восторжествует и переговоры возобновятся. Соответствующее заявление в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно всё-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черёд переговоров», — отметил он.

Политик добавил, что украинская сторона осведомлена обо всех требованиях российской стороны. Киеву необходимо лишь принять их и закрепить в соответствующем документе, который и так уже во многом согласован.

Заявление Пескова о договоренностях с украинской стороной обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения не понравилась мысль о возможных договоренностях с представителями киевского режима.

«Какие… переговоры?» — возмутился rim33 377.

«Договоры с фашистами?..» — недоумевает Alex.

«Ну… как бы политес требует. Мы предлагали, но вы отказались. Там предложенные условия мира в договоре такие прописаны, что Зеленского сожрут и свои, и британцы», — ответила ему (Alex) Katharine.

«Не о чем с преступной хунтой договариваться. Только капитуляция», — отреагировал «Неизвестно».

«Разве можно им верить? Опять переговоры?» — недоумевает Елена.

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие могут быть переговоры с террористами?» — не понимает Алексей.

«Факт отказа от мирной сдачи — это важно. Мы обязаны предложить, Зеленский обязан (своим хозяевам) отказаться от предложения», — успокоила всех Valentina Y.

«Не надо никаких переговоров», — призвал один из участников обсуждения.

«А России это согласие зачем? Чтоб нацбаты оперились и опять нас бомбили?» — также поинтересовался VLM.

«А что там согласовано? По-моему, весь смысл этой кампании в полной смене правящей верхушки на Украине. То есть с кем ведутся переговоры? Кто Россию будет слушать? Бред какой-то», — отреагировал HD293.

«Если мы сядем за стол переговоров, то пиши пропала Запрожская область, Харьковская область, а самое главное — не будем брать Одессу, Николаев», — выразил опасение Vik.

«А что будет с русскоговорящим населением на неосвобожденных территориях?» — поинтересовалась Olga.

«Какой с ними «сесть за стол»?! С кем?! С врунами, нацистами и сволочами?! Минские соглашения с ними подписали, — ну и как? Ещё разок на те же грабли?! Никаких соглашений…» — написал Sun.

«Надеюсь, Песков понимает, чтобы условия России были полностью выполнены, и итоговый документ был не рамочный, а исполнялся — нужно чтобы были российские военные базы на территории Украины и полное разоружение киевского режима. Базы на 50 лет, федерализация Украины, признание Крыма за Россией, признание ЛНР и ДНР», — отметил «Корочка Хлеба».

«Если остановить военные действия сейчас, они начнутся ещё раз через несколько лет», — пишет Elena F.

«Не соглашение, а капитуляция Украины!» — подчеркнула Елена.

«Если здравый смысл возобладает, то РФ сама откажется от переговоров с Украиной и Западом! Но, я думаю, он уже возобладал…» — предположил Иван П.

«Ничего, подождём… Всё равно пойдут на наши условия», — пишет Наталья.

«Похоже, в Кремль приходят сигналы, что у кого-то экономика уходит в неуправляемый штопор. т.е., видимо, есть какая-то ощутимая победа на экономическом фронте», — прокомментировал заявление Пескова автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».