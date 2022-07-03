Москва, , 18:09 — REGNUM Роль Калининграда сильно возросла в условиях крайне недоброжелательного отношения к России со стороны западных стран. Об этом 3 июля заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и архиепископом Калининградским и Балтийским Серафимом, которая прошла в храме святых Кирилла и Мефодия в Калининграде, передаёт сайт Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл Patriarchia.ru

«Калининград — это действительно порубежье, это единственный регион России, который граничит с Европейским союзом. Учитывая, что по разным причинам, в значительной степени рационально не объяснимым, возникает крайне недоброжелательное отношение к России со стороны западных стран, роль Калининграда сегодня очень возрастает. Не говорю о светских или военных аспектах — это форпост в духовном смысле», — заявил патриарх.

Отметим, что Патриарх Кирилл совершает рабочую поездку в Калининградскую митрополию 2–3 июля. В воскресенье предстоятель РПЦ совершил чин великого освящения храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и литургию в нём.