Минск, 3 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. 23-летний экс-полузащитник минского «Динамо» и футболист национальной сборной Беларуси Денис Гречихо подпишет контракта с подмосковными «Химками». Об этом 3 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

ФК «Химки»

В текущем сезоне Денис Гручихо, выступая за минское «Динамо», принял участие в десяти матчах Высшей лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Ранее Денис Гречихо также выступал за «Днепр» из Могилева и «Рух». На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 750 тысяч евро.