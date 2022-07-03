3 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Юлия Пёрышкина, , 20:02 — REGNUM Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями.

Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.

В городе экстренные и коммунальные службы весь день устраняют последствия обстрелов.

Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

По данным на 16:00, повреждено 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. В основном — разбитые окна. В частном секторе пострадало 46 домов, там зафиксированы повреждения кровли, ограждения и стен.

Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Эпицентр повреждений пришёлся на частные дома.

В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

За каждым многоквартирным домом власти закрепили ответственных, на подъездах имеется информация — куда обращаться.

Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Жителей оповещают, где получить помощь Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM