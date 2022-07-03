Юлия Пёрышкина, 3 июля 2022, 20:02 — REGNUM Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями.

Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.

В городе экстренные и коммунальные службы весь день устраняют последствия обстрелов.

Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г.
Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г.
Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г.
Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г.
Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г.
Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

По данным на 16:00, повреждено 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. В основном — разбитые окна. В частном секторе пострадало 46 домов, там зафиксированы повреждения кровли, ограждения и стен.

Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г.
Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г.
Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г.
Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г.
Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г.
Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г.
Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г.
Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Эпицентр повреждений пришёлся на частные дома.

В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г.
Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г.
Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

За каждым многоквартирным домом власти закрепили ответственных, на подъездах имеется информация — куда обращаться.

Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г.
Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г.
Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Жителей оповещают, где получить помощь
Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.
Жителей оповещают, где получить помощь
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г.
Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г.
Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Жители приносят цветы к месту трагедии. Белгород, 03.07.2022 г.
Жители приносят цветы к месту трагедии. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM