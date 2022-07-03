Юлия Пёрышкина,
3 июля 2022, 20:02 — REGNUM Белгород 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как заявили в Минобороны РФ, целенаправленно по гражданскому населению были запущены три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями.
Средствами ПВО снаряды были уничтожены в воздухе, обломки одной из ракет упали на жилой дом.
В городе экстренные и коммунальные службы весь день устраняют последствия обстрелов.
Сотрудники полиции на время перекрыли дороги. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Уборка придомовой территории. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Оперативный штаб в управе. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки оперативно убирают. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Рабочие занавешивают окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки на 12-м этаже. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждённый балкон. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
По данным на 16:00, повреждено 26 многоквартирных домов на улицах Попова, Чумичова, Маяковского, Садовая и Мичурина. В основном — разбитые окна. В частном секторе пострадало 46 домов, там зафиксированы повреждения кровли, ограждения и стен.
Повреждённая многоэтажка. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разбитое окно. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Последствия взрывной волны. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разбитые и устоявшие окна. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки в балконе. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Застрявшая москитная сетка. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Краном убирают разрушения на верхних этажах. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Окна закрывают плёнкой. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Окно в подъезде без стёкол. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Эпицентр повреждений пришёлся на частные дома.
В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разрушенный частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Разрушена крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Обломки шифера. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Улица Маяковского, где на одном из домов нарисован мурал с поэтом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждена крыша у частного дома. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Выбитые окна и обгоревшая крыша. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Ещё один повреждённый частный дом. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
За каждым многоквартирным домом власти закрепили ответственных, на подъездах имеется информация — куда обращаться.
Жители закрывают повреждения. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Повреждено здание школы. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Жителей оповещают, где получить помощь
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Уборка повреждённой рамы. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM
Жители приносят цветы к месту трагедии. Белгород, 03.07.2022 г.
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM