Москва, , 17:48 — REGNUM Министерство обороны Великобритании уведомило поставщиков топлива о том, что прекратит сотрудничать с ними, если в составе энергоносителей будет присутствовать российская нефть, передаёт 3 июля издание Telegraph.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если выяснится, что поставляемые в минобороны нефтепродукты поступают от российских поставщиков, мы предпримем незамедлительные меры, чтобы переключиться на альтернативных поставщиков», — сообщила газета со ссылкой на представителя министерства.

По данным газеты, министерство покупает топливо у ряда поставщиков, и среди низ — греческая компания Motor Oil Hellas, которая в ноябре 2017 года заключила соглашение о поставках на пять лет с «Роснефтью». Впрочем, по данным Минобороны, продукция Motor Oil Hellas от российских поставщиков не поступает.