Донецк, , 17:47 — REGNUM В результате обстрела города Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 3 июля сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, — говорится в сообщении. — По ул. Авдеевской ранен мужчина».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенные пункты Макеевка и Александровка.