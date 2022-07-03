Лидс, Великобритания, 3 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. «Лидс Юнайтед» и каталонская «Барселона» согласовали условия трансфера 25-летнего нападающего сборной Бразилии Рафиньи. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.

«Барселона»

По информации источника, стороны сошлись на ценнике в 60 миллионов евро за трансфер бразильца. Отмечается, что сам футболист отклонил контрактное предложение «Челси», так как намерен продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых».

В прошедшем сезоне Рафинья принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил семь желтых карточек.

За «Лидс Юнайтед» Рафинья выступает с 5 октября 2020 года после перехода из французского клуба «Ренн» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.