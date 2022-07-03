Берлин, 3 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг обвинения в том, что его ответ по гарантиям безопасности Украине был высокомерным. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Я озвучиваю много информации о том, что происходит, я говорю о том, что мы тщательно обсуждаем в международном контексте, ищем решения. Но сейчас не время говорить о том, как это будет сделано, потому что это может вызвать кризис. И когда тебя спрашивают в третий раз об этом, то можно иногда и сказать, что я уже ответил на этот вопрос», — заявил Шольц.

По его словам, он не разделяет обвинений журналистов в том, что его ответ по Украине был высокомерным.