Анкара, , 17:34 — REGNUM Грузовое судно, якобы принадлежащие России и перевозившее украинское зерно, задержали у берегов Турции. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил 3 июля посол Украины в Турции Василий Боднар журналистам.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти Украины) полностью сотрудничаем (с руководством Турции)», — сказал украинский дипломат.

По его словам, судно с «украинским зерном», задержанное таможенными органами Турции, в настоящее время находится у входа в порт.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня президент России Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо заявил, что в текущем году РФ готова экспортировать 50 млн тонн зерновых.