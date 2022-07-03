Москва, , 17:23 — REGNUM 22-летний российский центральный нападающий и воспитанник московского ЦСКА Гоча Гогричиани перешел в «Балтику» из Калининграда. Об этом 3 июля сообщили на официальном сайте клуба ФНЛ.

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Как сообщает на профильном интернет-портале transfermarkt, «Балтика» заплатила ЦСКА 100 тысяч евро за 22-летнего футболиста. При этом трансферная стоимость Гогричиани, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги 2021/22 Гоча Гогричиани, выступая за «Текстильщик» на правах аренды, принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и десятью результативными передачами.