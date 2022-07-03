Москва, 3 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Понять условия Российской Федерации и согласиться на них рано или поздно предстоит властям Украины. Об этом 3 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, то, что «здравый смысл возобладает» и «опять настанет черед переговоров», не сомневаются в России.

«Украинцам предстоит понять еще раз все наши (России) условия, — сказал Песков. — … Согласиться на них… И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован».

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине.