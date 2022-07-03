Флоренция, Италия, , 17:13 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Фиорентина» договорилась с «Аталантой» из Бергамо о выкупе 27-летнего голкипера сборной Италии Пьерлуиджи Голлини за 8,5 миллиона евро.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «фиалки» возьмут Голлини в аренду на один год с обязательством выкупа за 8 миллионов евро. За аренду клуб из Флоренции заплатит 500 тысяч евро.

За «Аталанту» Голлини выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Атон Виллы» из Бирмингема за 4,4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость итальянца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Пьерлуиджи Голлини, выступая за лондонский «Тоттенхэм» на правах аренды, принял участие в десяти матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых пропустил одиннадцать мячей.