Лондон, , 17:09 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II передаст наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей в качестве главы государства. Об этом пишет издание The Sunday Times.

Елизавета II Chatham House

Журналисты сделали соответствующий вывод после публикации списка официальных обязанностей монарха. Отмечается, что в нём впервые более чем за 10 лет появились изменения.

Так, ранее в списке фигурировали 13 пунктов, в числе которых были формальное назначение премьер-министра страны, присутствие при открытии новых сессий британского парламента, осуществление государственных визитов и встреч с другими лидерами. Всё это заменили на формулировку «ряд парламентских и дипломатических обязанностей».