Лисичанск, ЛНР, , 17:03 — REGNUM Жители Лисичанска рассказали о ситуации в городе после того, как он был взят союзными силами России и ЛНР, передаёт 3 июля корреспондент ИА REGNUM.

Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске Ліонкінг

«Пережил. Сейчас уже всё так успокоилось, наши все в городе, уже нас не оставят. Так что я совершенно спокоен. Сейчас будем восстанавливать жизнь в нашем городе. Спасибо освободителям», — рассказал житель Лисичанска Николай.

Валерий Валентинович заявил, что русским надо «идти до конца».

«Мы ничего не боимся, идти до конца. Иначе это, как говорится будет повторяться, не дай бог… если взялись, то должны идти», — отметил он.

«Я волнуюсь за судьбу русских людей, которые проживают на Украине… много друзей и родственников живут, и они не хотят вот этого национализма. Они, честно говоря, ждут. Люди устали. Я тоже не политик, но, знаете, накипело. Всю Украину нужно освободить! Всю освобождаем до конца. Иного пути нету», — добавил он.

Другой пожилой житель города заявил, что ни разу не встречал, чтобы представители украинских сил раздавали гуманитарную помощь — ни он, ни те, кого он знает. Зато местных жителей регулярно стали притеснять.

«Людей начали из домов выгонять. Когда начали приходить из Северодонецка, начали выгонять людей. Собственными глазами, ушами видел это. Людей в подвал, а сами верхние этажи занимали. Уничтожали целенаправленно, вот дом техники уничтоженный. Последняя бригада что сделала — площадь Победы, там взорвали магазин, три дня назад в девять часов вечера», — рассказал житель.

«Иностранцев я не видел», — добавил он.

Один из солдат рассказал корреспонденту о том, как встречают союзные силы в городе.

«Сейчас народ такой, что встречают нас везде хорошо. Но здесь, в Лисичанске, нас именно радостно встречают, женщины со слезами на глазах, мужики обнимают… те вели себя очень плохо. Грабили, убивали», — рассказал он.

По его словам, город уже взят, однако многие дома «ещё предстоит проверять». При этом попадались среди противников и иностранцы.

«Да, поляки были. Очень много продуктов после них — консервы, сухие продукты, полуфабрикаты… (По ведению боя) отличаются не особо. Тактика-то у них одна, кураторы те же. Украинцы только такие — резервисты, которых поймали. А поляки отчаянные, им деваться некуда», — указал он.

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