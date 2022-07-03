Москва, 3 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Конфиденциальность переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона была нарушена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда осуществляются звонки на высшем уровне, <…> то это, конечно, конфиденциальная история, <…> естественно, это закрытые переговоры. <…> Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, <…> весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала Захарова, комментируя документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война».

Она назвала этот фильм примером того, что «именно так они понимают слово «дипломатия».