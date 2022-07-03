Вашингтон, 3 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В ВСУ пытаются ограничить использование дронов из США и Турции из-за их неэффективности против ПВО России. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военнослужащих ВСУ и экспертов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байрактар

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день нет смысла использовать подобные беспилотники в зоне боевы действий, поскольку против них быстро и эффективно действуют российские РЭБ и ПВО.

Издание рассказало, что США планировали отправить Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, превосходящие по возможностям турецкие Bayraktar TB2, однако Киев отказался от такой помощи и потребовал от Запада современные истребители.