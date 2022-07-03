3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских нацистов.

Оксана Переможенко, , 18:07 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских нацистов. Об этом 3 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальных сетях. Многих участников обсуждения данная новость порадовала, люди отметили, что на очереди освобождение от нацистов Донецкой Народной Республики.

«Умнички, теперь надо гнать нациков к польским рубежам!» — отреагировала Татьяна П.

«Ура, товарищи! Луганщина свободна!.. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написала Julia V.

«ЛНР полностью свободна наконец-то. Теперь ещё необходимо полностью освободить ДНР, провести денацификацию и демилитаризацию бывшей Украины, вернуть исконно русские территории домой и навсегда ликвидировать ублюдочное псевдогосударство Украина», — добавил «Тарзан».

«Я надеюсь, после скорого освобождения ДНР мы не остановимся и додавим украинский фашизм до последней гниды, чтобы они и думать во сне боялись о русофобии», — отметил Николай.

«Главное, не останавливаться на достигнутом», — призвала Lyudmila G.

«Теперь они или разоружаются, или идём дальше», — добавила Татьяна П.

«Теперь очередь за Донецкой [Народной] Республикой!» — отреагировала Екатерина Ю.

«Харьков, Одесса, Николаев — следующий этап», — также написал один из участников обсуждения.

«Гнать их всех поганой метлой до Польши. Чтоб внукам не пришлось заканчивать потом», — пишет Оксана Е.

«Долой бандеровцев с Руси!» — призвал Андрей М.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ура! Теперь ДНР скорее бы от нечисти укрофашистов очистить!» — добавила Natalia.

«Враг будет разбит! Победа всегда за Россией», — написала Светлана А.

«Сейчас донбасский кейс закроют — остальное посыплется…» — считает Ирина.

«С освобождением от укровермахта», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Знамя Победы уже в Лисичанске, а Лисичанск уже в ЛНР… Чем больше у бандеровского режима Зеленского «перемог» (побед — О. П.), тем меньше Украина. Когда-то давно, ещё осенью 2013 [года], я говорил, что евромайдан в Киеве закончится европоляной где-нибудь во львовских Карпатах, потому что нет у Украины больших врагов, чем бандеровцы, — они Украину и уничтожат окончательно. Не ошибся», — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.