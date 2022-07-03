Москва, 3 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Возможность функционирования посольства Российской Федерации в Софии свели к нулю. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они (власти Болгарии) же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю… какое-либо функционирование диппредставительства (в Софии)», — отметила дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня президент Болгарии Румен Радев потребовал от действующего болгарского правительства дать юридическую оценку позиции экс-премьер-министра страны Кирила Петкова, в одностороннем порядке объявившего о высылке из Болгарии десятков сотрудников дипмиссии России.