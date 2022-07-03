Кваркенский район, Оренбургская область, 3 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области 32-летняя жительница Кваркенского района прописала на своей жилплощади других граждан России. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Такие факты были выявлены в марте. а фиктивно прописывала людей она в июле 2020-го — сентябре 2021 года. При этом фактически они не проживали по этому адресу.

Теперь ей грозит до трёх лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, пожилой житель Кургана попался на фиктивной регистрации двоих иностранцев.