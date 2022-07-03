3 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Анастасия Мальгавко, Алексей Мальгавко, , 20:45 — REGNUM Необычная деревня

Среди густого хвойного леса стройными улочками вытянулись разноцветные деревянные домики. Это Окунево — маленькая таежная деревушка на крутом берегу реки Тара. Крепкие постройки, ладные дворики с расписными воротами и необычные кафе в форме шатра. Рядом по густой траве неспешно ходят умиротворенные жители в необычных одеяниях, пасутся коровы и барашки.

Магазин в деревне «Окунево», 2012 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Машина едет по деревне Окунево, 2013 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ворота одного из жилых домов в Окунево, 2012 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Ворота одного из жилых домов в Окунево, 2016 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Бывший бизнесмен Геннадий Кноль, переехавший в Окунево (трагически погиб в 2020-м году) Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Пока другие села в нашей стране пустеют и умирают, Окунево, напротив, растет и приумножается. Жилье здесь стоит приличных денег и, что самое главное, пользуется спросом. Нередко в Окунево приезжают целые семьи из шумных миллионников, чтобы начать новую, степенную и наполненную смыслом жизнь…

Окунево — место силы

Тайга в деревне Окунево, 2015 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

До 90-х годов прошлого века Окунево было обычной деревушкой, спрятанной в тайге среди болот и лесов. Все изменилось, когда сюда наведалась Расма Розитис, ученица Индийского гуру. Она искала здесь землю, на которой стоял Храм Ханумана, бога обезьян. В храме этом должен был храниться кристалл, что спасет человечество от самых страшных напастей.

Шествие по деревне Окунево во время свадьбы кришнаитов, 2013 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Шествие по деревне Окунево во время свадьбы кришнаитов, 2013 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

За ней потянулись и другие. Окунево стало точкой притяжения для представителей разных конфессий. Бабаджисты, кришнаиты, индуисты, родноверы — все они и по сей день мирно сосуществуют на окуневской земле. Проводят обряды и жертвоприношения, посещают свои храмы и ашрамы, поклоняются богам и верят в особую магию этого места.

Посетитель фестиваля в палаточном лагере, 2012 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Природа и палаточный городок

Кто-то приезжает в Окунево за особой энергетикой, другие ищут чудо, третьи мечтают омолодиться и излечиться от болезней. Нам же кажется, что вовсе не обязательно верить в легенды и предания, которыми окружены здешние места. Мы любим Окунево за красоту и чистота природы, за особую атмосферу тишины и спокойствия, за возможность отдохнуть от городского шума.

Мужчина идет по палаточному лагерю, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Берег реки Тары, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Палаточный городок на берегу реки Тары, 2021 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В палаточном лагере, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Палаточный городок на берегу реки Тары, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Крутой берег реки Тары, 2020 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Здесь нет сотовой связи, сюда не долетают новости с большой земли, зато целыми днями поют птицы, с деревьев падают шишки, а в воздухе парит стойкий аромат прелой от жары хвои. На отвесном берегу Тары летом разрастается огромный палаточный городок, над которым то и дело звучит монотонный, успокаивающий стук барабанов.

Палаточный лагерь, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Мужчина купается в реке Таре во время дождя, 2017 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Солнцестояние

Участницы купальского обряда на фестивале «Солнцестояние», 2017 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Живут в Окунево и родноверы. Они верят в память рода и чтут традиции ведического православия. В течение года они проводят множество языческих обрядов, но самым массовым можно считать день летнего Солнцестояния. Это древний славянский праздник, когда люди благодарят и славят Солнце за свет и тепло, которые даруют жизнь.

Палаточный городок на фестивале «Солнцестояние», берег реки Тары, 2016 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В палаточном лагере, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Фестиваль «Солнцестояние», самая короткая ночь в году, купальский обряд, 2016 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Участница купальского обряда на фестивале «Солнцестояние», 2017 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Участницы купальского обряда на фестивале «Солнцестояние», 2013 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Создание скульптур из глины на фестивале «Солнцестояние», 2020 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Создание скульптур из глины на фестивале «Солнцестояние», 2020 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посетители фестиваля, 2021 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Большой Купальский праздник проходит в Окунево с 21 на 22 июня и притягивает в деревню сотни паломников и туристов из разных уголков страны. В самую короткую ночь в году здесь не принято спать. Женщины плетут венки и наряжаются в обрядовые платья, водят хороводы вокруг огромного костра вместе с мужчинами, прыгают через него, а под утро ходят по углям и запускают венки в воду.

«Казачий вар» — одно из мероприятий во время фестиваля «Солнцестояние», 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Фестиваль «Солнцестояние», самая короткая ночь в году, купальский обряд, 2021 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Запуск купальских венков по реке Таре, 2021 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Венки, запущенные участниками купальского обряда, плывут по реке Таре, 2016 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Запуск огненного колеса на фестивале, 2021 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Прыжки через костер на фестивале, 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Тайна пяти озёр

Река Тара, на берегу которой проходит фестиваль «Солнцестояние», 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Река Тара, на берегу которой проходит фестиваль «Солнцестояние», 2022 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посетители фестиваля «Солнцестояние», 2017 Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Неподалеку от Окунево раскинуты пять загадочных озёр. По преданию, водоёмы эти обладают целебными свойствами. Ходят легенды, что они появились от упавших осколков метеорита — у всех озёр примерно одинаковая вытянутая форма и глубина. В деревне можно найти проводника, который проведет вас по особому целебному маршруту: если искупаться в озерах в правильном порядке, то можно обрести вечную молодость.