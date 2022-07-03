Флоренция, Италия, 3 июля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Руководство «Фиорентины» осталось недовольным решением 31-летнего российского нападающего Александра Кокорина не покидать клуб в летнее трансферное окно. Об этом 3 июля сообщило издание Football Italia.

Soccer0010.com Александр Кокорин на тренировке

Вчера, 2 июля, агент Кокорина Тимофей Бердышев сообщил, что футболист не намерен покидать итальянский клуб. Также агент отметил, что «фиалки» не предлагали Кокорину обсудить расторжение контракта.

За «Фиорентину» Кокорин выступает с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро. Текущее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня 2024 года.