София, , 16:26 — REGNUM 3 июля территорию Болгарии покидают российские дипломаты, объявленные персонами нон грата. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в стране.

Самолеты ThePixelman

«Процедуры паспортного и таможенного контроля завершены, — сообщил один из представителей посольства России. — Сейчас завершается посадка».

По словам источника, около 160 человек (дипломаты, члены их семей и технический персонал) вылетают на двух самолетах из Софии в Москву.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что власти Болгарии добьются до того, что Москва пойдёт на разрыв дипломатических отношений с Софией.