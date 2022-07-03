Ливерпуль, Великобритания, 3 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, «Ливерпуль» объявил о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника «Фулхэма» и молодежной сборной Португалии U21 Фабиу Карвалью. На пресс-конференции футболист прокомментировал свой переход в стан «мерсисайдцев».

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

«Одна из основных причин, по которой я примкнув к «Ливерпулю» — это Юрген Клопп. Я видел, как он работает с молодыми игроками. Он развиваем команду. Уверен, что этот тренер поможет мне стать профессионалом», — цитирует Карвалью пресс-служба «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне Фабиу Карвалью, выступая за «Фулхэм», принял участие в 36-ти матчах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил пять желтых карточек.