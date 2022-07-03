Манчестер, Великобритания, , 16:21 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, выступавший в прошедшем сезоне за «Брентфорд» и находящийся на данный момент в статусе свободного агента, близок к заключению контракта с «Манчестер Юнайтед». Об этом 3 июля сообщило издание Daily Star.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

По информации источника, «красные дьяволы» предложили датчанину подписать контракт, по которому футболист будет получать около 8,3 миллиона евро в год.

За «Брентфорд» Кристиан Эриксен выступал с 31 января 2022 года. В составе «Брентфорда» Эриксен принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее Эриксен выступал за датский «Оденсе», амстердамский «Аякс», лондонский «Тоттенхэм» и миланский «Интер».