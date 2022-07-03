Братислава, 3 июля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Словакия планирует направить на Украину имеющиеся в наличии танки и истребители МиГ-29. Об этом в ходе выступления по местному ТВ заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Mil.ru МиГ-29

Он поблагодарил Чехию за готовность помочь Словакии в охране её воздушного пространства.

«Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику», — сказал Хегер.