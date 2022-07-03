Москва, 3 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 3 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:14 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 2 июля в Москву вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C.