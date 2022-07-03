Москва, , 16:16 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов 3 июля поздравил жителей Луганской области с освобождением территории области от украинских сил. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Поздравляю всех луганчан с долгожданным днем, который жители республики и оккупированных районов Луганской области ждали долгие восемь лет. К сожалению, многие из них погибли от рук пособников киевского режима, так и не дождавшись вести о победе. В рядах освободителей Луганщины воевали и добровольцы-крымчане», — заявил Аксенов.

Он также выразил уверенность, что в скором времени от «нацистской нечисти» будет очищена территория Донецкой области и ряда других территорий.

«Впереди у жителей ЛНР строительство мирной жизни, восстановление разрушенных городов и сел. Крымчане, как и весь народ России, подставят плечо братьям на освобожденных территориях, чтобы как можно скорее здесь воцарились мир и безопасность», — указал он.

Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.