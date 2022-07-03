Манчестер, Великобритания, 3 июля 2022, 16:12 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, «Манчестер Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно расстаться с 29-летним фланговым атакующим защитником сборной Бразилии Алексом Теллесом.

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает Теллеса лишним после трансфер Тайрелла Маласии из «Фейеноорда».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Алекс Теллес принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Алекс Теллес выступает за «Манчестер Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из «Порту» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.