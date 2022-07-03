Манчестер, Великобритания, , 16:12 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, «Манчестер Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно расстаться с 29-летним фланговым атакующим защитником сборной Бразилии Алексом Теллесом.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает Теллеса лишним после трансфер Тайрелла Маласии из «Фейеноорда».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Алекс Теллес принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Алекс Теллес выступает за «Манчестер Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из «Порту» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.