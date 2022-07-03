Донецк, , 16:10 — REGNUM Населенные пункты Макеевка и Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:08 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм; 15:15 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Горловку.