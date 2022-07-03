Мадрид, , 16:01 — REGNUM Как сообщает испанское издание As, мадридский «Реал» планирует продлить контракт с 34-летним центрфорвардом сборной Франции Каримом Бензема на два года до конца сезона 2023/24.

Карим Бензема Антон Зайцев

Текущее соглашение Бензема со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского форварда в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Карим Бензема принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА француз набрал 16 (15+1) очков по системе гол+пас в 12-ти встречах.