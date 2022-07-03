Москва, 3 июля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны боевиков ВСУ Белгорода два человека пропали без вести, в том числе один ребенок, сообщили 3 июля в Следственном комитете РФ.

Beladm.ru Белгород

«В результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли четыре человека.

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