СКР возбудил дело после обстрела боевиками ВСУ Белгорода
Москва, 3 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны украинских боевиков Белгорода, сообщили 3 июля в пресс-службе СКР.
СУ СКР по ЯО
Сотрудник СКР
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 (убийство), части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ», — говорится в телеграм-канале ведомства.
По данным следствия, 3 июля украинские боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства жителей Белгорода.
Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли четыре человека.
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