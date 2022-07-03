Донецк, , 15:34 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Горловку. Об этом 3 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что украинские нацисты в 14:40 и 14:45 (совпадает с мск) дважды обстреляли Горловку, выпустив по ней пять и три снаряда калибра 152 мм соответственно.

Также указывается, что в 14:55 со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что взятие силами Луганской Народной Республики (ЛНР) под контроль всей её территории в административных границах не является гарантией безопасности ЛНР из-за имеющихся в распоряжении киевских боевиков сил и средств.