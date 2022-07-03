Москва, 3 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Материалы, связанные с работой режиссёра Андрея Тарковского над фильмами «Андрей Рублёв», «Иваново детство» и «Солярис», выставят на торги в аукционном доме «Литфонд». Об этом представители аукционного дома сообщили агентству ТАСС.

Андрей Тарковский

Главное место в коллекции займёт архив свидетельств работы режиссёра над картиной «Андрей Рублёв». Среди материалов архива слайды с фотографиями со съёмок, выполненная плакатным пером афиша фильма и другие материалы.

Также на торги выставят 69 предметов, включая эскизы к фильму, со съёмок фильма «Солярис». Ещё одним лотом станут материалы о работе Тарковсокго над фильмами «Иваново детство» и дипломной работой «Каток и скрипка».

Торги откроются 7 июля. Стартовая цена лотов составит до 700 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года экземпляр сценария фильма «Солярис», которым пользовался режиссёр картины Андрей Тарковский, продан на аукционе за 5,5 млн рублей.