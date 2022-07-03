Новороссийск, Краснодарский край, 3 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Сообщения о гибели российского десантного катера «Акула» в акватории Мариуполя являются ложными. Об этом заявил 3 июля командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов.

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«Это фейк, просто фейк и желание навредить», — сказал Кочемазов ТАСС.

О том, что десантный катер подорвался на мине в Азовском море, сообщили ранее украинские СМИ. Утверждалось, что это произошло 30 июня, трое военнослужащих погибли.

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