Калуга, , 15:46 — REGNUM Молодой гимнаст из Обнинска Иван Куляк не допущен до участия в Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдет в Калуге. Об этом 3 июля сообщил в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Губернатор Владислав Шапша и молодой гимнаст Иван Куляк Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

«Считают это чудовищной несправедливостью. Категорически не согласен с таким решением. Иван Куляк достоин выступать на Кубке России. В любом случае мы продолжим поддерживать и защищать нашего спортсмена», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало корреспонденту ИА REGNUM, ранее 20-летний Иван Куляк был дисквалифицирован международной федерацией гимнастики (FIG) на один год за демонстрацию буквы Z. Кроме того, был аннулирован результат Куляка на этапе Кубка мира. Его обязали вернуть завоёванную в упражнениях на параллельных брусьях бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков (около $500). Во время одного из этапов Кубка мира в катарском городе Доха российский атлет надел на церемонию награждения форму с буквой Z, что стало поводом для дисквалификации спортсмена. Теперь российский спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой FIG, а также в турнирах, организованных организацией — членом FIG. Как пояснил сам спортсмен, он надел форму с буквой Z в ответ на провокационные действия украинцев, поведение которых в отношении российских спортсменов было недопустимым в течение всего турнира.

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