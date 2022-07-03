Луганск, , 15:25 — REGNUM Взятие силами Луганской Народной Республики (ЛНР) под контроль всей её территории в административных границах не является гарантией безопасности ЛНР из-за имеющихся в распоряжении киевских боевиков сил и средств. Об этом 3 июля заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

«Те силы и средства, который есть сейчас у украинской армии, не позволяют говорить, к сожалению, о том, что освобождение ЛНР и выход на ее административные границы могут обеспечить безопасность ЛНР», — приводит его слова ТАСС.

Также Марочко отметил, что так как киевский режим обладает средствами, позволяющими поражать территорию ЛНР с территории Донецкой Народной Республики (ДНР), НМ ЛНР совместно с НМ ДНР и подразделениями Вооружённых сил РФ, по его мнению, должны «отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности».

При этом офицер НМ ЛНР указал, что такое расстояние — это «в пределах 300 км от границ ЛНР».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты снова обстреляли населённый пункт Александровка в ДНР.