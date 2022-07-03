Донецк, 3 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщает 3 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:50 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 13:50 — н. п. Авдеевка — н. п. Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июля Вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка.

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