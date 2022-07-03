Москва, , 15:16 — REGNUM Смена мнения на противоположное свойственна властям США. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сокрытие американским посольством в Москве адреса на своём сайте.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Территорию возле дипмиссии США переименовали в площадь Донецкой Народной Республики, после чего посольство оставило на сайте только географические координаты. Захарова напомнила, что при начале обсуждения смены адреса американская сторона заявляла, что «страна должна знать своих героев», и позитивно относилась к теме Донбасса.

«А теперь вон как всё оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она также предположила, что американские «партнёры» любят песню «Самоцветов», в которой есть строчки: «Мой адрес не дом и не улица — мой адрес — Советский Союз».

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