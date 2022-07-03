Донецк, , 15:15 — REGNUM Украинские нацисты снова обстреляли населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Александровки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:05 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим наносит удары по жилым кварталам для того, чтобы спровоцировать Россию на нанесение таких же ответных ударов.