Москва, , 15:09 — REGNUM Киевский режим наносит удары по жилым кварталам для того, чтобы спровоцировать Россию на нанесение таких же ответных ударов. Об этом 3 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Мария Захарова МИД России

«Цель киевского режима — нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз», — сказала она.

При этом официальный представитель российского МИД отметила, что в Москве понимают, что такие действия Киева не только согласовано с его кураторами с Запада, но и, вероятнее всего, подсказаны ими.

«Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны делают ставку на продолжение конфликта на Украине.