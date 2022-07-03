3 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Горькая правда заключается в том, что молодое поколение от 14 до 25 лет в тылу (вовсе не наша героическая армия, ведущая Освободительную войну на Украине, которая поголовно состоит из молодых людей!) упущено для государства из-за отсутствия интересной для него альтернативы.

Иван Коновалов, , 15:37 — REGNUM Возвращение Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) для простого обывателя может показаться обычным поступком яркого представителя шоу-бизнеса, однако сейчас за этим стоит открытие второго идеологического фронта и, увы, на нашей земле. Корреспондент ИА REGNUM постарался ответить на вопрос, что стоит за возвращением шоумена.

Моргенштерн Okras

Сегодня Моргенштерн это далеко не грохочущие басы и бессмысленные тексты. Нет, это осталось в прошлом. Стоит признать, что 24-летний уроженец Уфы обладает особенной интуицией, не дающей погаснуть ему как звезде. На рубеже 2021 и 2022 годов Алишер в очередной раз в своей карьере совершил преображение, которое на первый взгляд прошло незаметно, но достигло искомого результата. Расставание с композитором и битмейкером Славой Мэрлоу (Артем Готлиб) пошло на пользу шоумену: теперь Моргенштерн кормит и расширяет свою аудиторию благодаря качественному поп-рэпу, добавив к нему лиричные композиции («12»; «Селями») о романтических отношениях и политической обстановке. Особенное внимание стоит обратить на композицию «12», выпущенную в середине марта этого года. В ней молодой исполнитель призвал конфликтующие стороны спецоперации России на территории Украины к миру, завершив трек трогательным голосовым сообщением от матери украинского битмейкера Палагина. Это не является самым вызывающим моментом, в первую очередь обратите внимание на то, в какой обертке это подается.

Пункт первый: визуал. Изначально композицию можно было послушать исключительно в формате видеоклипа, режиссёрская работа над которым не может не привлечь глаз: помимо приятной картинки, клип наполнен действиями эпизодических персонажей. Пункт второй: текст. Он близок молодой аудитории и балансирует между сложной темой и простым языком, понятным с первого прослушивания. Пункт третий: музыка. Для настоящего аудиофила она покажется простой, но даже такой человек признает, что эту музыку сложно назвать скучной. Композиция четко соблюдает правила современной популярной музыки и не сбавляет в прогрессии, из-за чего сохраняет интерес к прослушиванию до самого конца. В завершающей части мелодия меняется и плавно переходит в интро с тем самым голосовым сообщением. Итог: Моргенштерн — не скучный, и именно по этой причине он остается серьезным игроком в пропагандисткой машине либералов.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

Пока заголовки СМИ в последние дни посвящены намекам эпатажного рэпера о возвращении на родину, был упущен один ключевой момент. Известия о намерениях Моргенштерна появились в сети после того, как Замоскворецкий суд Москвы сообщил дату рассмотрения административного иска Алишера к Минюсту России из-за включения его в список иностранных агентов. По словам адвоката музыканта Сергея Жорина, его клиент «не занимается политической деятельностью» и поэтому не может быть признан «лицом, выполняющим функции иностранного агента». Основное судебное заседание состоится 13 июля, информирует пресс-служба.

Ранние заявления правозащитницы семейных ценностей Элины Жгутовой об окончательном выдворении из России Моргенштерна сегодня могут кануть в небытие. «Мы окончательно выгнали из страны Моргенштерна — воплощение зла. Мы взяли на себя ответственность за изгнание Моргена из страны. Это за то, что он своими действиями развращал юное поколение», — утверждала Жгутова 5 марта, за два месяца до признания рэпера иностранным агентом. 13 июля ответственность за «изгнание», с поправкой на пересмотр, Моргенштерна на себя возьмёт Замоскворецкий суд.

Горькая правда заключается в том, что молодое поколение от 14 до 25 лет в тылу (вовсе не наша героическая армия, ведущая Освободительную войну на Украине, которая поголовно состоит из молодых людей!) упущено для государства из-за отсутствия интересной для него альтернативы. Для завоевания поп-сферы в нынешнее время необходимо поддержание своего имиджа не только одной популярной песней — их должна быть дюжина. И пока государство дает второй шанс оппозиции, главным ее соперником по количеству аудитории выступают группа «Ленинград» и рэпер Баста. Впрочем, даже несмотря на стадионный успех этих артистов, аккуратного молчания и сатирических композиций Шнурова о сбежавшей элите (см. песню «Прощай, элита!») не хватает для полноценной идеологической борьбе. По мнению Шнурова, от музыкантов не стоит ждать высказываний по поводу политических решений, поскольку необходимых знаний и образования по этой теме у них нет. Итак, что у нас есть? С десяток молодых, громких и любимых молодым поколением исполнителей, крайне презрительных в отношении поддержки своей страны, и парочка актуальных исполнителей из другого эшелона, лишь вскользь попрекающих «либеральную интеллигенцию» и, таким образом, избегающих конфликта внутри аудитории. Сегодня в первую очередь Министерству культуры необходимо сформировать новый круг молодых музыкантов, которые могут как встать на сторону своего народа и страны, так и быть современными и актуальными.