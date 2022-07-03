Москва, , 15:03 — REGNUM Пик дефицита автозапчастей в России может прийтись на осень 2022 года, спрогнозировал автоэксперт Василий Кисенков в интервью «Ленте. ру».

Автосервис Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Эксперт рассказал, что дефицит вызван большой ёмкостью российского авторынка, который оказался отрезан от части привычных поставщиков автозапчастей. Он добавил, что наблюдается дефицит запчастей почти на все иностранные автомобили.

Кисенков отметил, что эту проблему пока не удалось решить с помощью параллельного импорта. Эта схема позволила заместить только 10-15% от требуемого объёма.

«Я думаю, самый лютый дефицит мы почувствуем осенью, потому что запчастей не хватает», — подытожил эксперт.

В 2021 году жители России потратили на покупку запасных частей для автомобилей почти 1,8 трлн рублей. Почти треть от всех расходов пришлась на шины, детали подвески и масла.

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