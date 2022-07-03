Москва, 3 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Западные страны делают ставку на продолжение конфликта на Украине, заявил 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде погибли четыре человека.

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