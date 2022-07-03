Лесосибирск, Красноярский край, 3 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Лесосибирске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, жертвой которого стал 15-летний подросток. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии ДТП в Лесосибирске, Красноярский край

Авария произошла днём 3 июля. По данным следствия, 18-летний водитель ВАЗ-2106, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в районе школы №6 сбил несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм он скончался на месте.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения».